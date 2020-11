Asisten a 35 niños, mientras que otros 15 se encuentran en “espera” para poder acceder a una vianda.

Una familia del distrito El Peral, en Tupungato cumplió un año en la tarea solidaria de llevar adelante un merendero, “Rincón de Sueños” donde actualmente se asiste a 35 niños. Noemí Castañar, dialogó con Canal 8 principalmente para hacer un importante pedido a la comunidad.

En un arduo trabajo, “durante la pandemia no hemos parado, hemos seguido repartiendo viandas, aunque a veces se nos hacía difícil porque estos dos últimos meses no hemos recibido nada de ayuda. Se nota mucho que la situación es muy difícil”.

Recordando el camino transitado durante este año de trabajo solidario, “cuando yo arranqué, la gente donaba más, pero con el tema de la cuarentena, la situación empeoró. Nosotros nos movemos con la ayuda de la gente y ahora estamos muy mal. Confiamos en Dios y la gente”, dijo la mujer.

También comentó, “en el merendero trabajamos mi marido que me ayuda a repartir las viandas, mi hija y yo. Cuando se da la oportunidad hacemos una rifa porque no podemos todos los meses. Mi marido paga el gas que ocupamos, todo lo que damos lo ponemos nosotros de corazón. No cobro nada, no recibo dinero de nadie. No tengo el contacto de alguien que nos pueda ayudar, solo recibimos ayuda de la gente”.

“Ahora estoy trabajando con 35 niños y le doy la vianda solo para los niños, vienen y se la llevan. Tengo en espera a 15 niños más, que si nos queda algo le damos, hasta que podamos ayudarlos a todos. Con las mamás realizamos una rifa y con ese dinero estamos trabajando este mes las viandas para la cena”.

Cuentan con la ayuda de algunos vecinos, “hay una carnicería que nos dona la carne una vez por semana. La mayoría de la gente que viene a retirar la vianda son padres que trabajan en la tierra y salen tarde de trabajar”.

Para colaborar, se puede tomar contacto al número 2622694191 o Facebook Contá Conmigo, Instagram @rincondesueños.