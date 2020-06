Aseguró que el municipio de Tupungato depositará el pago en junio para los empleados de salarios más bajos.

“La semana que viene empieza el pago para los sueldos más bajos. En los demás casos, lo vamos a hacer en forma escalonada durante julio, agosto y setiembre para garantizar el pago al personal municipal. En cuanto a los funcionarios, iremos cobrando en la medida que vayamos teniendo los fondos”, dijo el intendente Gustavo Soto tras una reunión con el gobernador

En cuanto a la situación real en la que se encuentra la provincia respecto a la dificultad para el pago de sueldos y aguinaldos, Soto apunto que el pasado martes «la provincia esperaba fondos que debían venir de la Nación y no llegaron. Entonces, es entendible y razonable lo que está planteando el Gobernador. La coparticipación nacional se ha caído en forma estrepitosa. Tupungato es un departamento que depende mucho de la copa nacional y provincial. Si bien ya venía con una fuerte baja desde fines del año pasado y se agudizó, tuvimos un pequeño párate de esa caída cuando la provincia hizo los planes de pago de automotor, impuesto inmobiliario. No hay recaudación y los centros de consumo donde se generan estos impuestos, que es el conurbano bonaerense hoy están incendiados con el coronavirus y la maquinita de hacer billetes. La ayuda a Mendoza no llega, a otras provincias sí”.