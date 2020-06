El intendente de Tupungato, Gustavo Soto, hizo fuertes declaraciones en su cuenta de Twitter con respecto a los dichos su colega tunuyanino, el jefe comunal Martín Aveiro.

Puntualmente, Soto se refirió a las críticas que el intendente tunuyanino hizo al ex gobernador y ahora diputado nacional, Alfredo Cornejo . «A qué apriete se refiere? Qué está pidiendo? Que el ex gobernador y Presidente del Comité Nacional del principal partido en la oposición no marque los errores de la corruptela del gobierno nacional?», fue la publicación del intendente tupungatino en la red social.

Y fue más duro aún, ya que en el mismo posteo señaló: «Él mismo (Aveiro) está reconociendo el accionar mafioso del de su gobierno a nivel nacional, para condicionar su relación con Mendoza».

Martín Aveiro, entre otras cosas, había declarado en medios provinciales lo siguiente: «Tenemos un gobernador que quiere ser amigo del gobierno nacional, pero el exgobernador (Alfredo Cornejo) se hace el súperman en Buenos Aires. Eso te lo cobran. Te lo facturan»».

Estas declaraciones hicieron que Gustavo Soto le saliera al cruce.