El jefe comunal habló esta mañana en Canal 8 y dio su opinión sobre la medida nacional que pretendía que Tupungato, junto a otros 7 departamentos, volviera a fase 1 de aislamiento.

«Yo siempre miro las cosas desde la buena fe. Tal vez esto (la medida nacional del domingo) apuntó a evitar los contagios, la circulación de personas. No creo que haya habido una mala fe, pero lo que sí ha habido es una mala praxis. Al menos, ha habido un mal asesoramiento», comenzó diciendo Gustavo Soto.

Asimismo, el intendente se refirió al por qué su departamento estaba entre esas 8 comunas que debían, según el DNU nacional, volver a fase 1 hasta el 25 de octubre, siendo que Tupungato tiene muchos menos contagios que otras comunas mendocinas. «No sé que se habrá tomado como referencia. Tal vez se tomaron informaciones que no eran fidedignas, que no tenían que ver con las que el Ministerio de Salud de la provincia pone todos los días al conocimiento de la población», aseveró y agregó: «Quizás alguien mal asesoró al presidente y a sus ministros para hacer un decreto que en definitiva terminó siendo rechazado por gran parte de los mendocinos, más allá de los departamento s que estábamos incluidos en esa situación. En realidad, todavía no entendemos qué se quiso hacer con ese decreto nacional «.

«Creo que hay cosas que muchas veces no se tienen en cuenta y que las medidas se pueden tomar en un escritorio, se pueden poner en un papel, pero también se tiene que tener en cuenta si son cumplibles en lo práctico. No sirve de nada hacer la mejor ley o la peor, sino va a tener sentido práctico, si la gente no la va a respetar. Y en esto creo que también hay un hartazgo de la sociedad en cuanto a restricciones, pero creo que en esto tenemos que trabajar. Cuando se lo consulta, cuando se lo hace participar de la situación, el mendocino es alguien que entiende, que considera las cosas y que cuando se le quiere imponer , el mendocino no acepta esa imposición y mucho menos cuando eso tiene características de avasallamiento del federalismo. Considero que eso ha sido la razón de la reacción de ayer por parte de gran parte de los mendocinos», culminó Soto.