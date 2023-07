“Sound of Freedom”, la película que denuncia el tráfico de personas ya superó los 5 millones de espectadores

Sonido de libertad, es una cinta de Angel Studios, está basada en una historia real y narra la primera misión del agente de seguridad estadounidense Tim Ballard, encarnado por el famoso actor católico Jim Caviezel, quien personificó a Jesús en la película La Pasión de Cristo. El filme, que denuncia el tráfico de menores, busca concientizar sobre este terrible mal y poner un fin al macabro flagelo. Intentan generar un nuevo movimiento de libertad, para combatir una crisis global que ocurre actualmente en todo el mundo, y generar un cambio en la sociedad. La película lleva ya casi 5 millones de espectadores, en menos de dos semanas de proyección.

Ballard, después de rescatar a un niño de las garras de los traficantes, se entera de que la hermana del pequeño aún está cautiva. Entonces renuncia a su trabajo, y arriesga su vida mientras se embarca en un peligroso viaje a través de la selva colombiana para salvarla.

En 2013, Ballard fundó Operation Underground Railroad (OUR) junto a otros ex agentes gubernamentales. Esta organización trabaja en colaboración con autoridades de diversos países para rescatar a niños de situaciones de explotación en todo el mundo.

El día de su estreno se posicionó en el primer lugar de la taquilla, superando a Indiana Jones 5, a Spider Man, Transformers y Elementos, esta última de Pixar y Disney.

Los portales especializados, sostienen que a la brevedad se estrenará en salas de cine de Argentina. También podría ser publicada en algunas plataformas de streaming como Netflix o HBO Max.

Diversos medios como la revista estadounidense Rolling Stones y el diario británico The Guardian han señalado que Sound of Freedom presenta teorías de la conspiración, como la que afirma que las élites progresistas están vinculadas a la pedofilia; o acusan a la cinta de promover posturas de la “extrema derecha”.

Pero frente a estas y otras críticas de los medios, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui respondió de forma contundente, y denunció que es un tema urgente, que es necesario desenmascarar, ya que se enfrentan a toda una industria de más de 150 billones de dólares. “Esto ya no lo para nadie, la verdad que estoy muy contento, porque se me dieron cosas que no nos imaginábamos los que hicimos la película. Pensábamos que iba a tocar corazones, sí, pero no el movimiento que ya llega a casi 5 millones de personas que la fueron a ver”, explicó en una entrevista concedida a ACI Prensa.

Además, señaló que “todo suma porque los hechos hablan. Los resultados, los resultados y los hechos hablan más que mil palabras, ¿no?”.

Verástegui comentó a ACI Prensa que el tráfico de niños “es un problema global, humano, perverso, y están infiltrados en todos lados, y van a hacer lo que ustedes suman para pararnos. Todavía no pueden pararnos. A mí me podrán tumbar, pero ahora hay millones y no pueden tumbar a millones”.

“¿Quiénes son los que no quieren que vean la película? ¿No serán los que están involucrados en el tema? Los pedófilos son los pedófilos. Yo me enfrento con toda una industria de más de 150 billones de dólares. No es cosa menor. Van a mandar a su ejército a atacar por todos lados”, aseguró el productor.

Verástegui indicó a ACI Prensa que una de las cosas que quiere hacer es llevar una iniciativa llamada Sound of Freedom, al gobierno de Estados Unidos, que involucre a republicanos y demócratas, “para que una vez y por todas le pongan fin a este flagelo, porque los niños de México no están a la venta”. “Estamos compitiendo con los más grandes de la industria y nos posicionamos primeros”, resaltó.

Para Verástegui, “el milagro” de Sound of Freedom es que “en un mundo de mentiras y de ataques, la verdad se abre camino, se posiciona primero y muchas vidas se salvarán gracias a esto. Porque en tiempos de mentira universal, decía Orwell, decir la verdad constituye un acto revolucionario. Y esta película es un acto revolucionario”.