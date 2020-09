«Las normas no tienen ningún efecto si la gente no las cumple. Hoy las responsabilidades son colectivas. Cuando no cumplimos y hacemos reuniones clandestinas, eso impacta en el sistema de salud«, dijo.

El gobernador descartó que Mendoza vuelva a «fase 1», es decir al aislamiento social total, aunque sí sigue en análisis sumar algunas restricciones. Suarez recorrió el depósito de insumos médicos donde se almacenen los recursos que la Provincia compra y los que envía la Nación para enfrentar la pandemia.

Allí dijo que hoy «no existe la fase 1″ y volvió a apelar a la conciencia ciudadana.

Durante una recorrida por el depósito de insumos médicos donde se almacenan los recursos que la Provincia compra, y los que envía la Nación para enfrentar la pandemia, Suarez explicó los alcances de la estrategia para enfrentar la crisis sanitaria, que entra en una fase más aguda.

De hecho los hospitales están cerca del límite. Al mismo tiempo, se quejó por la cantidad de personas que siguen circulando y dijo que evalúan la situación a cada instante para decidir si hace falta o no sumar restricciones.

«No existe la fase 1. Cada provincia tiene su estrategia», dijo el gobernador.

«Las normas no tienen ningún efecto si la gente no las cumple. Hoy las responsabilidades son colectivas. Cuando no cumplimos y hacemos reuniones clandestinas, eso impacta en el sistema de salud«, agregó.

Respecto de los 10 cascos de respiración que llegaron, a su vez, la ministra de Salud, Ana María Nadal adelantó que 3 vienen al Hospital Antonio J. Scaravelli:

