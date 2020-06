El gobernador Rodolfo Suarez dijo que no habrá nuevas autorizaciones de actividades en la provincia.

Rodolfo Suarez, acompañado de la ministra de Salud de la Provincia dan detalles del sonado caso de contagios en Las Heras.

El gobernador dejó en claro que no van a retroceder en lo que se avanzó. Esta conferencia se da luego de que se conocieran 11 casos nuevos de coronavirus durante el fin de semana.

En la conferencia de prensa se informaron las medidas que se han tomado desde el Ejecutivo provincial a raíz del brote de coronavirus en la provincia y se anunció que la cuarentena continuará sin nuevas flexibilizaciones pero sin retrocesos, al menos por ahora.

Respecto del camionero, que se sospechaba había sido quien contagió a la familia de Las Heras, dio negativo en el primer hisopado. Ahora le harán el test para verificar si tiene anticuerpos, es decir si tuvo coronavirus y ya se negativizó.

«Atentos a los últimos acontecimientos, hacemos esta conferencia. Es una situación compleja, no es lo mismo que en provincia vecinas como San Juan o San Luis porque tenemos conexión bioceánica con Chile y Brasil. Es compleja por la cantidad de camiones que ingresan a la provincia, 1.500 por día. Generalmente pasan y no se quedan«, dijo Suarez.

«Veníamos con muchos días sin casos, con una tasa muy baja, casi un mes sin casos en Mendoza. Salvo los que ingresaron de otros países que tenían que ir a hoteles y los detectamos en esos lugares. Ahora tenemos 900 personas en cuarentena. Esto generaba que la situación era extraordinaria pero que en algún momento iban a aparecer más casos«.

Por su parte, la ministra Ana María Nadal dijo: «Se trata de un conglomerado familiar», y explicó que la «mamá, el papá y el bebé tuvieron síntomas y aparece como posible nexo un transportista de camiones que estaba de viaje en Buenos Aires. Sin estar precisado, alerta como un caso sospechoso y se activó el protocolo. Las internaron y dieron positivo».

«El camionero llegó a Mendoza, le realizaron los estudios y dio negativo. Pero no está descartado que sea el nexo epidemiológico porque presentaba síntomas«, expuso.

«De la reunión familiar surge que hubo 7 casos y un caso que no está vinculado con esta familia. Son las consecuencias del incumplimiento del aislamiento social y las flexibilizaciones que corresponda«, agregó.

«Se ha dado dos caso sospechoso de una persona que trabaja en un geriátrico. En el lugar no hay personas con sintomatología«, detalló.

Respecto de la efectividad de los test, Nadal expreso: «No dudamos de la efectividad, estamos esperando para la confirmación absoluta es que desarrolle anticuerpos que sean medibles. Tenemos el momento para determinar, concentración, carga viral. Luego se empiezan a buscar cicatrices, secuelas y antivirus que están en el cuerpo. Hasta aquí el señor transportista no aparece positivo, no estamos diciendo que sea nexo, estamos diciendo que por su clínica o sus antecedentes podemos tomarlo. Estamos buscando otros nexos epidemiológicos. No dudamos, pero no todos los test nos hablan ni nos dan información de la enfermedad en los mismos momentos«.

Suarez agregó que «cumplir y respetar las normas, hace posible llegar a todas las personas que han estado en contacto. «Si hubo 25 personas, hemos llegado a 1000 personas«, detalló.

«Las normas tienen un sentido«, explicó. «Los huecos se producen por el incumplimiento, no por las normas. Si este encuentro hubiera sido una reunión familiar, tendría mejor resolución», dijo Suarez.

«Si hay que retroceder, serán el número de contagios y la duplicación de casos. Tenemos que estar por arriba de los 25 días de duplicación. Si bien estamos lejos, no permitiremos nuevas flexibilizaciones»

Fuente: Canal 8 Valle de Uco