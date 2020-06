El gobernador Rodolfo Suárez, admitió hoy que «la situación financiera de la provincia está muy comprometida» en medio de la negociación que se lleva adelante con acreedores para refinanciar la deuda y por los efectos económicos derivados de la pandemia de coronavirus.

«La situación financiera de la provincia está muy comprometida. Nosotros no tenemos ninguna fuente de financiamiento, es decir no podemos emitir moneda de curso legal y no tenemos acceso al crédito internacional porque tampoco lo tiene la Argentina», dijo Suárez a Nihuil.