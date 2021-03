Dijo que buscaría otro sistema de coparticipación y activar más pasos a Chile.

Rodolfo Suarez, manifestó que pretende un nuevo sistema de coparticipación para que las provincias tengan mayor poder e independencia de recaudación. «Nosotros dependemos de la coparticipación nacional», dijo el gobernador Rodolfo Suarez respecto a la posibilidad de una independencia de Mendoza de la Nación. Así lo manifestó en una entrevista con corresponsales extranjeros en la que participó Infobae y en la que habló especialmente de minería y también de la relación con el presidente.

«No podríamos llegar a ser independientes”, dice Suárez durante una entrevista en la Casa de Gobierno con un grupo de corresponsales extranjeros y en la que participó Infobae. “Yo me acercaría más a un sistema como el de los Países Bajos, antes que a la independencia, y a buscar que nosotros, por tener frontera, podamos cobrar algunos impuestos. Buscaría otro sistema de coparticipación, y activar más pasos a Chile”.

El mandatario mendocino habló, y en ese sentido, manifestó que «hay un sentimiento de mendocinidad, sí, que no pasa en otras provincias. El mendocino se siente muy orgulloso de su provincia, y Mendoza sí tiene una marca. Una marca que tiene que ver con su mayor institucionalidad».

Aunque dijo que no le gustan las comparaciones, indicó que «Mendoza es una provincia que no es Formosa» y resaltó que «acá el empleo público no ocupa al 90 por ciento de la población, como ocurre en otros lados. Acá hay producción, acá para nosotros es importante la recaudación, pero no podríamos llegar a ser independientes»