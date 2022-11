Los incrementos se harán en diciembre y luego en febrero.

Este jueves durante una conferencia de prensa del Congreso Nacional de Pymes Constructoras, el mandatario fue consultado por el aumento del boleto del transporte público.

“Lo vamos a ir haciendo gradualmente. Ahora, en diciembre, haremos una parte y luego, la otra, en febrero. No queremos que se afecte de sobremanera a la gente”, remarcó Suarez y precisó que la tarifa no se va a aumentar a más de 70 pesos.

El Gobernador añadió: “Los pronósticos no son buenos, entonces queremos ayudar con mucha austeridad desde el Estado. Mantener el precio del boleto al precio que vamos a llegar, que en otros lugares está valiendo 90 pesos, es muy importante para nosotros”.