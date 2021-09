Será del 45%.

El gobernador Rodolfo Suarez informó este mediodía que el Ejecutivo provincial les dará 45% de aumento a todos los sectores públicos. “Al gremio Ampros le reconocimos el 45% de aumento en su salario, esto comenzó como un reconocimiento al esfuerzo de los profesionales de la Salud en medio de la pandemia. Quiero anunciarles que hoy cerramos el mismo porcentaje para todos los empleados públicos con ATE, para que no queden desfasados por la inflación. No solo invertimos en buenos servicios sino en el recurso humano también. Esto no significa endeudarnos ni tomar crédito, lo hacemos con el buen orden en las cuentas provinciales”, explicó el mandatario.

Además, detalló, “se trata de un aumento para recomponer el salario de los empleados estatales. Se había previsto una inflación del 29% por parte del Gobierno nacional y no ocurrió, el 45% es acorde y queremos llegar con este porcentaje a todos los empleados públicos incluyendo todos los gremios. Esto lo podemos hacer en base al ordenamiento del Estado, la proyección de nuestra cuentas, de manera tal que es una medida justa y equitativa que sirve para reactivar nuestro comercio y el consumo y se dinamiza la economía”.

“Esta tarde cerramos con ATE y con SUTE el lunes, al igual que con judiciales y otros gremios. Está todo hablado con ellos. El 45% es para este año y cerramos de forma inédita las paritarias para el 2021. Luego queda discutir el 2022, yo destaco la razonabilidad y la empatía de los gremios y el esfuerzo que han hecho todas las partes para evitar gastos superfluos y llevar esta propuesta los empleados públicos. Con esto no hay revisión en noviembre y se cierra ahora”, cerró Suarez.