El gobernador Rodolfo Suarez criticó este lunes por la noche el decreto, que establece feriado nacional para este martes 20 de diciembre, con motivo de recibir a la Selección Argentina que salió campeona del mundo en Qatar. Sin embargo, reconoció que la norma lo limita y tendrá que adherir obligatoriamente.

“La demagogia transforma la virtud en decadencia”, aseguró el gobernador, en una publicación de Twitter, mientras miles de mendocinos se preguntaban cómo funcionará la provincia este martes.

Agregó que el feriado ordenado por Nación, distorsiona la buena fe y la alegría de la gente intentando manipular valores esenciales. “La Selección nos ha llenado de felicidad por que ha trabajado con firmeza para conseguir sus objetivos” comentó el mandatario.

“Ese es el verdadero aprendizaje colectivo, NO es razonable que porque el equipo argentino llega a Ezeiza, el país debe dejar de producir. Decisiones irresponsables que siguen dañando el tejido social”, cuestionó.

El texto del DNU, no menciona la posibilidad de que las provincias puedan rechazarlo o no, por eso el gobernador admitió que no tiene herramientas para rechazarlo.

“Tratándose de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene naturaleza de ley nacional, y al no contener en su escrito, la opción de adhesión a las provincias, mañana increíblemente será feriado en todo el territorio nacional”, finalizó el comunicado.