El Gobernador Rodolfo Suarez, aseguró sobre las elecciones de 2023, que no estará en las listas. Aclaró que sólo ocupará la banca en el Senado, si Alfredo Cornejo compite por la gobernación de Mendoza.

“Si Alfredo Cornejo viene a la Provincia, voy a ser senador, si no viene acá, no voy a ser candidato a nada porque no quiero. Creo que hay que salir del esquema de un gobernador que termina, y tiene que ser diputado nacional”, comentó Suarez.

No descarta trabajar en el Gobierno nacional, ante un posible triunfo de Cambiemos. Sin embargo, aclaró, que para el 2023, no estará en las listas. “La gente tiene que empezar a ver que uno no está en esto para estar siempre en un cargo. Hay que dar esas señales” agregó.

Sobre la situación con el partido del Pro, el mandatario expresó: “Estamos trabajando en Cambiemos, y el radicalismo, no tiene la posición a nivel nacional que el PRO tiene en Mendoza”.

“No dudamos que estamos dentro de Cambiemos. Tanto De Marchi, como Luis Petri, tienen libertad para competir. Gracias a Dios tenemos las PASO”, finalizó.