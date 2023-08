Suarez: “En estamos preparados para que las cosas se acomoden en Argentina”

El gobernador fue parte de una entrega de viviendas.

Rodolfo Suarez, junto al intendente de General Alvear, Walther Marcolini; el ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Mario Isgro, y la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), María Marta Ontanilla, entregaron viviendas en un nuevo barrio en el Sur mendocino. Estuvieron acompañados por el legislador nacional Alfredo Cornejo.

Fue en calle San Juan y Prolongación Ameghino de General Alvear, donde se entregaron las 29 unidades habitacionales de 2 dormitorios y 1 baño, prototipo IPV Solar, con diferentes orientaciones.

Allí el mandatario destacó, “ya hemos entregado 171 casas aquí en el departamento de Alvear, hay 102 casas en construcción y 140 que pronto se van a iniciar”.

Suarez señaló que “esto es una política que llevamos adelante en el Gobierno provincial. Siempre lo hablamos con Alfredo [Cornejo]. Es una gestión que él comenzó en su gobernación porque la Nación dejó de hacer viviendas en las provincias. Entonces nosotros tomamos esa bandera, porque sabemos que uno de los problemas más importantes que tiene la persona es el acceso a la vivienda”.

Además añadió que “si el Estado no está al lado del esfuerzo que ustedes hacen, es muy difícil acceder. Entonces es una política a la que tenemos que darle continuidad, tenemos que seguir construyendo viviendas. Para eso no hay que gastar en lo que no hay que gastar. Hay que gastar bien, hay que ser ordenado en las cuentas, como somos los mendocinos y las mendocinas, y eso es lo que tenemos que defender”.

“Siempre decimos que desde Mendoza estamos preparados para que las cosas en la Argentina se acomoden y les aseguro que Mendoza va a explotar, porque tenemos capacidades, porque los mendocinos somos así, lo hemos hecho a lo largo de la historia”.

El intendente Marcolini, en tanto, destacó: “Trabajamos en equipo, tanto el sector público como privado, para lograr esta urbanización”. Y añadió: “Continuaremos trabajando para brindarles todas las comodidades en este barrio. La provincia está construyendo; la empresa, garantizando calidad en la obra. Son casas modernas y sustentables, que cuidan el medio ambiente”.