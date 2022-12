El gobernador de Mendoza cruzó nuevamente a Alberto Fernández, tras la declaración de feriado nacional por la obtención de la Copa del Mundo.

En declaraciones radiales Suarez afirmó: «no tiene autoridad moral para decretar un feriado de un día para el otro. Esto demuestra cómo es el gobierno nacional, el grado de improvisación que tiene. Estamos ante un Presidente vacío de poder: se le van los asesores y ministros, y el kirchnerismo le boicotea todas las medidas”

En Mendoza el decreto tiene vigencia, al respecto el Gobernador explicó: «Con convencimiento, creemos que trabajar es el camino y por eso el transporte público funcionará con normalidad. Al que vaya se le compensará el día y al que no, no se le descontará nada. El que no quiera ir, no lo hará»

De esta manera, durante la jornada, el sector privado deberá pagar el doble cumpliendo la Ley de Contrato de Trabajo. En tanto que en el sector público, se compensará el día con devolución o pago.