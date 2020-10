El gobernador Rodolfo Suarez en declaraciones a medios proviciales respecto a las horas decisivas que vive Mendoza, confirmó estar al tanto del mensaje del Presidente y de la conferencia de prensa de Casa Rosada donde se anunció que Mendoza y otras provincias deberán dar marcha atrás a partir del lunes y de nada más. Ni siquiera de una confirmación oficial, por lo que se espera los próximos días la emisión de un DNU.

Consultado sobre su opinión de retroceder en las actividades de Mendoza dijó: «Yo les dije: no podemos volver a una Fase 1 ni a las restricciones para circular porque nuestra situación epidemiológica no es distinta de la semana pasada ni de la anterior, sino que estamos mejor que hace tres semanas. Tenemos un amesetamiento alto pero igual seguimos sosteniendo que la gente debe salir a la calle solo lo indispensable y que debe hacer sus actividades tomando todas las precauciones sanitarias que ya, a esta altura, son obviedades: el uso del tapabocas, el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el distanciamiento social»

Continuando y en referencia al día de la madre y a las reuniones familiares enfatizó: «A ver, ¿usted cree que en el resto del país la gente no va a ir a ver a su madre el día de la madre? La gente va a ir en todo el país. Nosotros, al permitir las reuniones familiares (a partir de este sábado y hasta el lunes feriado inclusive) nos adelantamos a lo obvio porque ¡las reuniones familiares ocurren igual! En todo el país ocurren».

Sobre el final de sus declaraciones, se refirió a la situación epidemiologica y a las medidas recientemente adoptadas dijó: “Los avances logrados, como el amesetamiento de la curva de los casos y el aumento del plazo de la duplicación de casos, tienen más que ver con los cuidados de la gente más que con las restricciones. En todo este tiempo no hubo un solo día de pico de casos en Mendoza en que no haya ocurrido un pico de casos en el AMBA, sin embargo allá habilitan más actividades. No me parece que haya un debate franco. Reconozco que el amesetamiento no es el ideal pero tenemos que seguir trabajando para bajarlo”