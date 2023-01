Se espera que el mandatario llegue mañana a la provincia.

El gobernador Rodolfo Suárez dio a conocer que no recibirá al presidente Alberto Fernández, quien estará este miércoles en Mendoza junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, para la inauguración de dos obras en Lavalle y Luján de Cuyo.

Sobre la visita, dijo que fue “sorprendido, en un contexto complicado”, y fundamentó su decisión por la cual habrá un desplante al Presidente: el reciente laudo en contra que firmó el Presidente por Portezuelo del Viento.

“Me parece que fue un fallo en contra de Mendoza, en contra de generar crecimiento. No estoy de ánimo para acompañar. ”, respondió a medios provinciales.

Aseguró que seguirá trabajando con Nación para lo que necesite Mendoza, pero diferenció la visita del Presidente al indicar que “él viene en modo campaña. No viene exclusivamente para la gestión. Yo no me voy a prestar para esto”, marcó.

Por otro lado agregó, “seguimos trabajando y dialogando. No estamos rompiendo el diálogo. No es mi estilo ni beneficia a nadie”, agregó.