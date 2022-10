Así se expresó por la nueva medida económica a nivel nacional.

Luego del anuncio del Gobierno nacional por la creación del dólar Qatar, que tendrá una cotización de $314,25, es decir, un 25% en concepto de impuesto de retención para Bienes Personales, y del dólar para eventos culturales que se estima que será de $203. (dólar Coldplay), el gobernador Rodolfo Suarez habló al respecto.

En diálogo con medios, donde estuvo presente Canal 8, habló sobre la cantidad de precios para el dólar que hay en el país, el Gobernador sostuvo que “no es serio” y que resulta busca atraer para el proyecto Potasio Río Colorado. “No hay rumbo, todo parece parche sobre parche y esto así no se“inentendible”. Además, puso como ejemplo las adversidades que representa para la provincia tener que explicar esa compleja situación a los inversores, como por ejemplo a los que se soluciona”, expresó.

También, consultado por los recientes cambios en el Gabinete nacional, Suarez aseguró que “tienen que ver más con la interna que con la gestión de gobierno”. Además, explicó de qué manera afecta eso a Mendoza. En ese sentido apuntó, “a un año de irse, no pueden estar haciendo cambios en tres ministerios. No es serio. Eso demuestra que es muy difícil gestionar con el Gobierno Nacional porque no hay interlocutores. Al funcionario nuevo hay que explicarle todo de nuevo, hay que empezar todo de nuevo y eso no es una buena gestión de la cosa pública”.