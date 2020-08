El propio gobernador respetar las medidas de prevención tomadas.

El Gobernador hizo referencia a la importancia de que en Mendoza las actividades económicas y resaltó que los mendocinos deben seguir las medidas de prevención del COVID-19 como mantener el distanciamiento, lavarnos las manos, usar el tapa bocas y nariz.

“Esta pandemia que está azotando a la humanidad y que estamos viviendo, en Argentina y en Mendoza, nos sigue teniendo a nosotros trabajando y no es poca cosa. Seguimos entregando casas, sigue funcionando el comercio, no paramos las actividades, porque a veces es tan malo que la gente se quede sin trabajo y que no tenga para comer como la pandemia en sí”.

“Tomemos las medidas que tomemos, hay una sola manera de combatir esto que es tan grave, que es teniendo conciencia de cosas simples, ante un problema tan grave de la humanidad nunca se ha combatido con cosas simples como mantener el distanciamiento, lavarnos las manos, usar el tapa bocas y nariz y si nosotros los mendocinos tenemos conciencia de que es eso lo que tenemos que cuidar vamos a poder seguir trabajando, entregando viviendas y que la economía siga funcionando y que el daño no sea tan grande porque el daño lo vamos a tener igual”, completó el jefe del ejecutivo provincial.