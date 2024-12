Actualmente vive en Tunuyán.

Susana es una vecina de Tunuyán, que atraviesa una complicada situación de salud. Espera por dos cirugías, se encuentra bajo tratamiento médico y necesita la ayuda de la comunidad.

En diálogo con Canal 8, explicó «estoy realizando una rifa para cubrir gastos económicos, médicos, pasajes. Porque estoy con problema de rodilla, estoy en lista de espera para cirugía de rodilla y columna» .

Debe viajar en colectivo por controles, lo que implica un significativo gasto. «No quiero pedir colaboración al pueblo, se cómo está la situación por eso realizo esta rifa», explicó.

Sobre su diagnóstico, «tengo rotura de meniscos de la rodilla derecha, empecé con controles acá en Tunuyán. La cirugía no la hacen acá. Me derivaron al hospital Central, donde estoy en lista de espera».

Por ahora, «los médicos solo me dicen que hay que esperar», contó.

En busca de otras alternativas, Susana consultó el valor de la cirugía de manera particular, la cual cuesta $1.200.000 «es muy alto, no puedo trabajar, no puedo caminar, no puedo estar mucho parada. Me imposibilita para todo».

El sorteo se realizará el 21 de diciembre por la quiniela nocturna de Mendoza. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse a través del 2974219203.