Según anunció esta tarde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza, la marcha se hará el martes 29 y miércoles 30 de septiembre próximos.

El secretario general del SUTE, Sebastián Henríquez, convocó a un caravanazo de dos días en rechazo al proyecto de la Ley Provincial de Educación.

La manifestación está planeada para el martes 29 y miércoles 30 de septiembre, según anunció Henríquez en una conferencia de prensa.

«No solo no es momento de discutir esta ley sino que no soluciona nada de los que demandan las escuelas y viene a agravar aún más los problemas que ya tenemos. El gobierno no propone una reforma de la ley sino un cambio a un modelo que desfinancia al sistema y responsabiliza a los docentes por el los malos resultados del sistema educativo«, afirmó el sindicalista.

El pedido del SUTE fue que se retire el proyecto y se produzca un debate «de igual a igual con el Director General de Escuelas».

En la jornada de hoy, viernes, se realizó una nueva manifestación en las calles de Tunuyán sobre el particular (Ver nota)