El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), envió una carta documento a la Dirección General de Escuelas (DGE), en el cual exige que “no innove” en los retornos presenciales a clases e insistió con la apertura de paritarias, tras el fallo favorable que tuvo en la Justicia.

Sebastián Henríquez, titular del SUTE dijo: “Más que oponiéndonos al regreso de las clases a las aulas, estamos planteando otra forma de discutirlo. El viernes nos llega lo de las diez escuelas no oficialmente, sino por los propios compañeros”.

Por otra parte, manifestó “ahí hicimos tres planteos: el primero es que lo teníamos que discutir. Segundo, es que vimos lo epidemiológico…estamos en un “ahora se abre todo”, pero había una cosa seria que nos tenían que mostrar, el mapa para ver cómo estábamos realmente”.

“Vos a partir de que el Ministerio ve eso empezás a realizar las tareas preparatorias. Pero fue el viernes y el martes arrancamos. Al día de hoy no hay una resolución oficial sobre el tema”.

Además resaltó, “no me parece malo, me parece que lo están haciendo mal. A fin de año, cuando ya han puesto las notas en la mayoría de los chicos, lo que está en juego son las trayectorias débiles“.

En ese sentido agregó, “entonces son los sectores vulnerables de siempre, no los creo un fenómeno climático. Es un hecho social, que ahora se acentuó. Esto es todo lo que no se hace para solucionarlo, pero no nos llama la atención que la educación se construya con palabras y no con hechos. Si casi todo está volviendo de forma presencial, vos te preguntarás por qué ellos tienen el privilegio”.