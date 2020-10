Así lo advirtió Gerónimo Germán Reyes, es Secretario Gremial de SUTE Tupungato y CTA de los Trabajadores.

Los trabajadores de la educación, nucleados en Tupungato en el Frente Azul Naranja y la CTA, se manifestaron en repudio a la Resolución Nº 14/2020 que fue emitida por el Honorable Concejo Deliberante de Tupungato.

En diálogo con el programa radial “La Banda” de Radio Dos 101.9, Gerónimo Germán Reyes, quien es Secretario Gremial de SUTE, señaló “nosotros respondemos a las demandas que tiene el sector de los trabajadores de la educación. La semana pasada hubo una resolución, la nº 14 que se ha expedido en el Consejo Deliberante de Tupungato en la cual a través de la comisión de educación convocan a realizar aportes al proyecto de ley de educación, nosotros generamos un repudio entendiendo en lo que expresan todos los docentes”.

Advierten, que “en un contexto de pandemia, es sumamente complejo la intención de aportes a un proyecto de ley que necesita la participación amplia de todos los trabajadores, pero no en este contexto, por eso llama la atención que el Consejo llame a hacer aportes donde todos los docentes están colapsados, llegando a fin de año apretados con el tiempo, donde estuvieron sosteniendo la educación de su propio bolsillo, con un salario que es una miseria”, destacó.

Por otro lado, Reyes destacó que “hoy los sectores de trabajadores estatales vienen con un sueldo que no cambia hace 11 meses. Pedimos paritarias, si no hay diálogo no va haber consenso en muchas demandas que hay en el sector. El gobierno ya se equivocó con el proyecto de ley queriendo sacarlo de manera unilateral. Como representantes de los trabajadores siempre estamos abiertos al diálogo, por eso sorprende que saquen esta resolución sin habernos convocado, eso significa que ya tomaron una decisión y lo hicieron solos”.

En un pedido que se hará oír la próxima semana, anticipó, “estaría bueno que escuchen las demandas reales y actuales, que son las paritarias”.