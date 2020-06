Trabajadores de la educación reclamaron este jueves la apertura urgente de paritarias y repudiaron la posibilidad de que el Gobierno abone el aguinaldo en cuotas.

“No estamos acá porque no entendamos la situación de pandemia en la provincia, sino todo lo contrario. Somos los que la estamos viviendo, somos los que la entendemos”, dijo Sebastián Henríquez.

El secretario General del SUTE indicó que los trabajadores de la educación están en una “situación extrema” y también condenó la posibilidad de que el salario o el aguinaldo se paguen en cuotas.

“Tenemos a las y los docentes sobrecargados de tareas y pagando con recursos propios la conectividad. Se trabaja en todos los horarios con una carga burocrática extra que obliga a llenar informes y controles que la DGE pide sólo para controlar y justificar asistencias”

Además, anunció que la semana próxima convocarán a asambleas en las escuelas para hacer retención de tareas la semana del 16 de junio.

“No vamos a prestar servicios, vamos a organizarnos para hacer un apagón en las escuelas para que el gobierno abra paritarias de manera urgente”, detalló Henríquez y agregó que, también implementarán “acciones en la calle con resguardo, con cuidado, porque somos capaces de organizarnos, hacerlo bien, de protegernos a nosotros y a la comunidad”.

El sindicato se manifestó frente a la Legislatura para exigir que se abran las paritarias de forma inmediata junto a gremios del Frente de Unidad Estatal.

Se presentó una nota pidiendo una audiencia a la Comisión de Derechos y Garantías; acción que se suma al amparo presentado hace unos días ante la Justicia para que obligue al gobierno provincial a convocar a paritarias.

“Tenemos a miles de trabajadores y trabajadoras bajo la línea de pobreza o sin trabajo. El sector de celadoras y celadores es el más golpeado. Necesitamos discutir urgente las condiciones laborales en el marco de la pandemia porque no se ha hecho. Y el ámbito para hacerlo es el de la paritaria«, agregó el dirigente.

Sobre la educación virtual que la DGE tanto pondera, el Sec. Gral. del SUTE afirmó: “Que el gobierno deje de vender ilusiones. La educación virtual no es apretar un botón en la computadora y tener una clase. No es tampoco una modalidad, es una herramienta más. La escuela presencial es irremplazable y las herramientas tecnológicas sólo son recursos que no todos tienen y que ayudan para llevar adelante una educación de emergencia. A miles de estudiantes se les complica tener conectividad y esto profundiza la desigualdad.”

«llamen a suplencias«, reclamó el SUTE.

En el marco de la pandemia se viene esclavizando a las y los trabajadores por un lado y dejando sin trabajo a cientos de suplentes por el otro. En este sentido, desde el SUTE se sigue exigiendo que “llamen a suplencias y que se den todas las suplencias disponibles. “Tenemos cientos de compañeros/as que se han quedado sin trabajo como lo son los que están en jornada extendida, o los/as compañeras de artística que, además, esa formación, es un derecho de los estudiantes. Y por otro lado tenemos a otros cientos que no pueden reforzar sus salarios”, finalizó Sebastián Henríquez.