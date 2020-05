El próximo mes arranca la segunda tanda de pagos de los 10 mil pesos del bono de Anses, destinado a monotributistas de las categorías más bajas y a las personas que realizan actividades en el marco del considerado «trabajo informal.

De esta manera, Anses pagará en junio nuevamente el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por un total de 10 mil pesos, tal como lo hizo en los últimos ías de abril y mayo, en una primera tanda de pagos.

Según informaron desde el ente, el inicio de los nuevos desembolsos está previsto para después del 3 de junio, día en que se completa el cronograma de la primera tanda y nuevamente serán los monotributistas de las categorías A y B y los trabajadores informales los destinatarios, en un plan de ayuda a estos trabajadores en el marco de la pandemia de COVID-19 y el parate económico que generó esta situación en el país.

Cómo es el trámite

Según explicaron desde Anses, los que percibieron el primer pago del IFE no necesitan hacer ninguna clase de trámite para acceder al segundo. El universo de beneficiarios es exactamente el mismo. Sin embargo, si pueden continuar con sus reclamos quienes resultaron rechazados en el primer pedido y cuentan con documentación que pueda revertir esa situación. Un caso típico es el de personas que no actualizaron sus datos de domicilio después de una separación, ya que el bono se paga a familias y no a personas individuales.

Para contar con una segunda oportunidad la Anses creó un aplicativo en su página Web, entrando a “Atención Virtual” con número de CUIL y Clave de Seguridad Social (que se puede generar en la propia Web) que permite actualizar datos para poder acceder al beneficio.

La Atención Virtual es sólo para actualizar datos personales en los casos que el IFE haya sido denegado en relación a los datos que el organismo tiene registrados y, para hacer el trámite, hay un cronograma según terminación del número de documento que termina hoy 20 de mayo. Hoy es el turno de los que tienen DNI terminado en 9 y, a partir de mañana, podrán intentar el reclamo quienes no lo hayan hecho en la fecha asignada para su documento de identidad.

En tanto, el pago del segundo desembolso del bono de Anses de $ 10.000 todavía no tiene un cronograma, en el que el organismo dirigido por Fernanda Raverta está trabajando en estos días. La intención oficial es que el nuevo cronograma sea “más corto”, luego de que el pago del primer desembolso se extendiera a lo largo de 8 semanas dadas las dificultades que se generaron para alcanzar a un universo de 8,2 millones de personas que en muchos casos no tenían cuenta bancaria.