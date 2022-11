«Trabajo para México y quiero lo mejor para esta selección».



En la previa del partido entre mexicanos y argentinos, el entrenador Gerardo Tata Martino, habló de lo que será el encuentro de mañana desde las 16 horas.



«Es un partido muy importante para ambas selecciones, las dos nos jugamos mucho de cara al futuro».



Argentina tiene a Messi, y con un jugador así, nosotros como rivales debemos preparar los partidos pensando en que él va a estar en toda su plenitud, porque es un jugador que no sabes lo que puede hacer».



«Nuestros nos preparamos con la ilusión de llegar muy lejos en esta copa del mundo, ahora tenemos un panorama muy favorable para nosotros y tenemos que usar eso a nuestro favor, si nosotros mañana sacamos un resultado positivo, seguramente clasificamos a los octavos de final».



«Mañana vamos a buscar que gane México, haremos lo imposible para que eso pase, yo sé que nací en Argentina, pero me debo a este proyecto de la Selección mexicana y quiero lo mejor».



«El equipo todavía no lo tengo definido, no he hablado con los jugadores, seguramente ahora en el último entrenamiento ya dejó todo definido», finalizó Gerardo Martino.