Todo ocurrió en Puente del Río, cuando intentaba quitarse la vida.

Son dos los protagonistas de una historia que trascendió en los últimos días en Tunuyán. Todo comenzó el pasado martes, cuando una joven tomó un taxi en calle Pellegrini y Francisco Delgado y solicitó viajar con dirección al Puente del Río, en el límite con San Carlos.

Pero la mujer no se encontraba muy bien y esto llamó la atención del conductor, Carlos Palma, quien dialogó con Canal 8, «había terminado con un viaje en barrio Urquiza y me quedó en la esquina de Francisco Delgado y Pellegrini, en un momento siento que me abren la puerta de atrás. Era una chica y me preguntó el valor aproximado hasta la zona del Puente del Río». Todo sucedió cerca de las 23 hs.

«Me dijo que la lleve hasta el puente, ella empieza hablar por teléfono con alguien, era evidente que estaba discutiendo. Pero me llamó mucho la atención, que ella decía se había despedido de su familia». Esto preocupó al hombre, quien de inmediato alertó al operador.

El otro protagonista, quien decidió mantener resguardar su identidad, en diálogo con Radio 2, relató su parte de la historia, «mi compañero fue el que vio que estaba parada en la baranda del puente y a punto de tirarse al río».

«Me paso la característica de la mujer y tomo la iniciativa de ir a buscarla, mientras doy aviso al 911. Al llegar comienzo la búsqueda y al pasar el puente del Río, giro en la garita por la ruta, retorno y la veo en el puente del otro lado de la baranda, agarrada de un hierro y mirando hacia el vacío», contó.

«Lo primero que me salió, fue alumbrarla con luz alta y yo vi que la mujer ya se balanceaba para tirarse, la sorprendo por la sombra que generamos con las luces y la agarro. En ese momento acude personal policial para ayudar», fue así que lograron salvar a la joven.