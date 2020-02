Una interesante movida que ya tiene muchos adeptos se lleva adelante en las redes sociales. Se trata del grupo de ayuda «Te sirve? Te lo regalo Valle de Uco», que actualmente componen más de 6200 personas de distintos puntos de la región y de Mendoza.

Una de sus creadoras es Laura Ochoa, vecina de San Carlos, y cuenta cómo nació esta idea. «Yo estaba navegando en Facebook y encontré grupos similares a este que son de Mendoza y San Martín. y se me ocurrió armarlo en el Valle de Uco. Esto rápidamente fue creciendo y ahora somos un montón y es muchísima la ayuda que la gente está dando. Somos 6.200 y esto sigue creciendo», dijo Laura.

«Creo que la gran necesidad que tiene el Valle de Uco estaba escondida. Cuando el grupo se armó salió todo a la luz. Es impresionante la movida que hay, cómo ayuda la gente, lo que ofrecen. La gente que necesita y la gente que da.», comentó y agregó: «lo que me ha llamado mucho la atención en estos días, por ejemplo, es que muchos chicos han vuelto a clases con guardapolvos, mochilas, útiles y zapatillas que les han dado a través del grupo».

Además, según aclara Laura, el grupo de Face «Te sirve? Te lo regalo» no es solo para gente que se solidariza con otras personas con cosas materiales, sino también con servicios. » Hay, por ejemplo, peluqueros que publican que donan cortes gratis para que vaya quien lo necesite, maestras dando clases de apoyo gratis. Y en estos días se ha estado moviendo mucho en el grupo el intercambio , con gente que publica que tiene algo y ofrece intercambiarlo por otra cosa que necesite. En el grupo está bien aclarado que nada se vende, que no se habla de política, ya que es para unirnos y no para dividirnos», sostuvo Laura Ochoa.