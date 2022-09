Tras llegar a un acuerdo entre el Frente de Todos y la oposición, este sábado se realizó una sesión especial en el Congreso Nacional para repudiar el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El debate en Diputados tuvo momentos tensos, donde hubo gritos, chicanas y fuertes cruces entre los legisladores de los diferentes sectores.

Se aprobó por amplia mayoría un texto de repudio al ataque a la vicepresidenta en el que exigió el esclarecimiento del hecho, que fue consensuado con la mayoría de los bloques parlamentarios. Por su parte, el bloque de diputados del PRO anunció que acompaña el proyecto acordado, pero que se retira del recinto, en momento en que comenzaron los discursos políticos.

“Nosotros creemos que no es la calle ni el recinto el lugar para determinar los culpables de un delito. Es el Poder Judicial el único que tiene el deber de investigar, juzgar y condenar. No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más dicciones, asignar culpables y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar a la oposición política, poder judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente vinimos escuchando en las últimas horas. Esperamos que este discurso no se replique de ahora en adelante”, decretó Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara Baja.

Javier Milei, por su parte, dijo que “los políticos no tienen privilegios, saltan cuando tocan a uno de la casta” y lanzó que «lo único que a ustedes les importa es mantener sus privilegios”.

El polémico diputado liberal protagonizó un cruce con la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, cuando empezó su intervención. Milei se dirigió a Moreau como «Señora, Presidente». Ella lo corrigió y le pidió que le diga «Presidenta». Sin embargo, el diputado en lugar de disculparse, le contestó chicanero: «El idioma me lo permite, Presidente».

Por su lado, tras condenar el atentado a la vicepresidenta, la diputada nacional del FIT-U, Myriam Bregman, acusó a su par del Frente de Todos, Leandro Santoro, de haberla “atacado” en las redes con un mensaje en la que la comparó «con los Espert y los Milei”. “Fuimos los primeros en salir a condenar este atentado», dijo Bregman.

“Le quiero pedir a la diputada Bregman que se retracte, porque una cosa es describir y otra cosa es comparar”, le respondió, a su turno, Santoro.

Germán Martínez, presidente del bloque oficialista en Diputados, cerró el debate afirmando: «No estamos en presencia de un hecho policial, es un hecho político. Las cosas no van a ser iguales en Argentina después de lo que le pasó a Cristina. ¿Alguien tienen duda de que hay discursos de odio contra Cristina Kirchner? No nos tenemos que dejar llevar por aquellos que quieren mezclar todo», concluyó Martínez.