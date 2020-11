A estas temáticas se refirió el coordinador regional de Salud en el Valle de Uco, Rodolfo Guillén, en la mañana de este martes en el programa televisivo AMM de Canal 8. Entre otras cosas, el médico apuntó a que se espera que la curva de contagios baje y dio los datos reales de cantidad total de contagios, recuperados y fallecidos por Covid en la región desde el inicio de la pandemia.

Testeos rápidos.

«Es una metodología nueva que se está aplicando hace unos días en la provincia y que nosotros (el Valle de Uco) la hemos planteado en tres etapas. La primera es la disposición de este tipo de test en hospitales, para ver cuál era la respuesta y ya se han realizado varios. La segunda etapa es colocarlos en los centros de salud de la región y ya hemos comenzado en Tupungato. Lo haremos en San Carlos muy pronto y en Tunuyán en los próximos días. Como tercera parte de esto, está la posibilidad de testeos rápidos en territorio con esta modalidad», apuntó Guillén.

En este sentido, el profesional aclaró que este tipo de test «sirve para pacientes sintomáticos y entre el día 1 y 5 de la aparición de esos síntomas. Luego del día 5, aunque es muy efectivo el test, tiene menos sensibilidad . Por lo tanto, uno tiene que encontrar (con este tipo de test) al paciente en la máxima curva de carga viral» y eso se produce en los 5 primeros días. Además, Guillén remarcó que si el paciente presenta síntomas, está entre los primeros 5 días y este tipo de test rápido da negativo, igualmente deberá practicarse un hisopado por PCR para establecer un criterio de diagnóstico más certero.

El presente de la pandemia en el Valle de Uco

Respecto a la situación actual del Valle de Uco en cuanto al crecimiento de casos confirmados de coronavirus que se presentan diariamente, Guillén expresó: «Esperamos que los números de casos empiecen a ceder. En el último tiempo la tendencia estaba sostenida y no había habido un gran aumento. Sí debemos decir que tuvimos un pico luego del día de la madre y esto fue algo un tanto lógico en una sociedad tan familiera, algo que es una virtud pero que en medio de una pandemia se transforma en un problema. Sin embargo, no hubo esa estampida de casos que nosotros temíamos. Luego se ha mantenido estable y esperamos que esto (cantidad de casos)empiece a bajar. Lamentablemente, en esto no se puede hacer predicciones , pero vemos que hay una estabilización y leve descenso en todos lados y esperamos que también se dé en el Valle de Uco».

Los números desde marzo

El coordinador de Salud en la región también hizo referencia a la cantidad de casos que se han dado desde el inicio de la pandemia en el Valle de Uco y apuntó que hasta ahora el Área de Salud del Valle de Uco tiene registrado un total de 5.131 casos confirmados desde marzo pasado. De ese total, apuntó Guillén, la cantidad de personas recuperadas ronda las 4 mil. Por último, la cantidad de fallecidos por coronavirus en la región, especificó el profesional, es de 84 personas.