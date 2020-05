José Thomas, Director General de Escuelas habló en el programa AMM de Canal 8 y dio algunos detalles de cómo está funcionando el sistema educativo provincial en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia.

«Desde la DGE estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener las trayectorias educativas de la mayoría de los chicos conectar a aquellos que tengan trayectorias educativas más débiles. Por eso tenemos el programa mendoza.edu.ar que no consume fatos de las compañías de teléfono y la semana que viene vamos a salir a entregar modems y notebooks para poder conectar a aquellos chicos que no están conectados», especificó Thomas.

Asimismo, el titular de educación de la provincia destacó: «Desde ayer (por el lunes) estamos trabajando con el Canal Acequia con la señal U, con contenidos educativos en la mañana y en la tarde, con toda una grilla completa de actividades educativas que se brindan. En klo que estamos focalizados es en cómo hacemos para llegar con trayectorias educativas efectivas a los lugares más vulnerables. Esta pandemia nos ha mostrado fuertemente la brecha educativa que tiene la sociedad y la brecha digital también, con lo dificil que es conectar en algunos lugares de la provincia y en eso es en lo que nos estamos focalizando».

Con respecto a este trabajo en las regiones, como el Valle de Uco, Thomas comentó que desde la DGE se está trabajando en forma regional y en particular con el programa «Tu Ayuda Nos Conecta». «Particularmente, algunos municipios se han sumado a la campaña y la distribución es solidaria en toda la provincia. Manejamos listados que nos han enviado directores de cada colegio, por lo que tenemos conocimiento de cuáles son los chicos que están en peores condiciones de conectividad. Con esos listados, los datos que tenemos de las compañías de teléfono y del GEM, determinamos a qué chicos le vamos a hacer la entrega. La idea es lograr cubrir la mayor cantidad de chicos y familias», apuntó.

Entre otras cosas, Thomas se refirió también al sistema de evaluación en este sistema de aislamiento y conectividad, una pregunta recurrente de los padres. «No existe aprendizaje sin evaluación», puntualizó el funcionario. y detalló: Hoy, sin dudas, hay una retroalimentación formativa, que es una forma de evaluación y en la cual los docentes le están indicando a los alumnos en qué van bien y en qué no tanto y en qé tienen que profundizar. También al sistema, porque en este contexto no depende solo del chico de cómo le va sino también del ámbito, de la casa, si tiene el lugar indicado para estudiar, su sus familiares pueden ayudarlo. estos son todos indicadores que son tenidos en cuenta y van a ser también a la hora del regreso a clases normales. Toda la evaluación que se está desarrollando ahora, que probalemente sea formativa, se va a ener en cuenta llegado el momento de clases . Lo que es importante destacar es que no estamos en momento de acreditación. Es decir, lo que va a ocurrir es que desde el primer trimestre de primaria, como el priemr cuatrimestre de secundaria, no se va a cerrar la nota hasta después del receso invernal», aseveró el funcionario a cargo dela DGE.