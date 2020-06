El titular de la Dirección General de Escuelas, José Timas, estuvo en el departamento valletano para hacer un recorrido por dos escuelas tupungatinas, dialogar con docentes y entregar dispositivos para alumnos que no tienen acceso a conexión virtual de clases.

«Visitamos un par de escuelas en las cuales se están refaccionando los baños, atentos a las necesidades de infraestructura que siempre tenemos, pero que en la pandemia se profundizan», señaló el funcionario, y agregó: » Aprovechamos también para charlar con las directoras de algunos establecimientos para conocer cómo están las trayectorias educativas de los chicos, que es lo que nos interesa y para saber también cuántos chicos desconectados tienen».

En tanto, Thomas aseveró : «Vimos unos trabajos muy lindos de las directoras en la escuela Bombal. Desde lo pedagógico, ha sido una visita gratificante, porque vemos que la mayoría de los chicos están trabajando y la mayoría están conectados. También, vemos un gran esfuerzo de los docentes por mantener el aprendizaje en los chicos».

«Por otro lado, vinimos a entregar soluciones de conectividad para chicos que tienen la dificultad de conexión . Con esta entrega, estamos llegando en la provincia a los 4.500 dispositivos y estamos agregando 2.000 más en los próximos días. Creemos que esto va a ser muy importante, no solo en estos momentos de educación no presencial, sino también para el regreso, donde seguramente habrá un sistema mixto de educación entre presencial y virtual, que nos va a obligar a tener conectividad todo el año», afirmó el funcionario

En cuanto al regreso a las clases presenciales, Thomas fue un tanto cauto con las fechas. «Yo no me aventuro a decir que las clases vuelven en agosto – como lo indican algunas informaciones mediáticas no oficiales-. Hasta el momento, estamos planificando la segunda mitad del año. Hoy, decir agosto para mí es aventurarse, ya que me parece que los procesos de la pandemia, se determinan semana a semana y más cerca de ese momento (agosto) vamos a poder hablar mejor de esto», enfatizó el titular de la DGE.