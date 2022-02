Gabriel Aarón se propuso ayudar a su hermano. Tiene 10 años, es de México y coloca uñas postizas para juntar el dinero que Bryan, de 5, necesita para hacerse tres cirugías porque tiene una hernia testicular. Su trabajo es reconocido y elogiado por muchas personas, pero sufre la burla y el destrato de muchos usuarios.

A medida que su interés fue creciendo, los seguidores fueron aumentando y llegaron los detractores. En las redes sociales se le suele decir “haters” a aquellos que viven de criticar a los demás por hacer las cosas que les gustan. Gabriel, lamentablemente, tiene muchos.

Gabriel contó que aprendió a hacer las uñas mirando a su mamá cuando era muy chico, y que hoy sabe “todo tipo de diseños y varias técnicas”. Aunque dice que nunca dejó que los comentarios lo lastimaran, reconoce: “Al principio me puso muy triste”.

Incluso, llegó a publicar una carta en la que contó cómo sufría las críticas: “El aplicar uñas no significa que sea homosexual, y si lo soy no tiene nada que ver que ponga uñas. Toda la gente tiene derecho a ser lo que quiera ser”.

Con más madurez que aquellos que lo critican, Gabriel no habla mal de sus “haters”: “Me da tristeza que tal vez ellos no tuvieron el amor y apoyo de sus mamás. La mía es mi fan número 1, me dice que no les tengo que hacer caso y que ella siempre estará para mí. Eso me hace sentir seguro y feliz”.

Blanca Guzmán, la mamá de Gabriel Aarón, habló sobre las tres operaciones que tiene que realizarse su hijo de cinco años, dice que pensaban que habían juntado la plata pero que después “el doctor les dio otro costo”.

Igualmente, esta semana viajaron desde Laredo, México, hacia Monterrey a realizar las primeras operaciones que pagaron con la plata recaudada entre ella y Gabriel con su trabajo de manicuría.