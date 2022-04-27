Según el informe de Gendarmería.
Luego del viento Zonda que afectó a toda la provincia en el día de ayer. Las condiciones climáticas mejoran este miércoles.
De acuerdo al informe emitido desde Gendarmería dieron a conocer el estado de las rutas en esta mañana. Todos los caminos se encuentran transitables con precaución. En detalle:
-RUTA NACIONAL 40, AGRELO – PAREDITAS, TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHICULOS, CON PRECAUCIÓN.
-RUTA NACIONAL 40 ALTURA LOCALIDAD DE PAREDITAS – SOSNEADO, TRANSITABLE NORMAL. , CON PRECAUCIÓN.
-RUTA NACIONAL 143, TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHICULOS, CON PRECAUCIÓN. , CON PRECAUCIÓN.
-RUTA PROVINCIAL NRO 94 ALTURA PJE MANZANO HISTÓRICO HASTA GRUPO ALFEREZ PORTINARI TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULO, DESDE GRUPO ALFEREZ PORTINARI HASTA PARAJE LAS YARETAS SOLO VEHICULOS TIPO PICKUP 4X4 CON PRECAUCIÓN. TIEMPO INESTABLE, CIELO CUBIERTO, VIENTOS FUERTES, TEMPERATURA 3° GRADOS, ACUMULACIÓN NÍVEA 18 CMS APROX.
-RUTA PROVINCIAL NRO 98 HACIA LAGUNA DEL DIAMANTE, TRANSITABLE CON PRECAUCION, HASTA REFUGIO ALVARADO. TIEMPO INESTABLE (NEVANDO), CIELO CUBIERTO, VIENTOS FUERTES, TEMPERATURA – 10° NEGATIVOS.
-RUTA PROVINCIAL NRO 101, PARAJE LA JAULA, TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS, CON PRECAUCIÓN.
-RUTA PROVINCIAL NRO 86 PARAJE LOS CERRILLOS, TUPUNGATO, TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHICULOS, CON PRECAUCIÓN.
-RUTA PROVINCIAL NRO 96 CORREDOR PRODUCTIVO TRANSITABLE, CON PRECAUCIÓN.
-RUTA PROVINCIAL NRO 99 CORDÓN DEL PLATA TRANSITABLE, CON PRECAUCIÓN.
-RUTA PROVINCIAL NRO 89 TRANSITABLE PARA TODO TIPO DE VEHÍCULOS, CON PRECAUCIÓN.