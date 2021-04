Tras la suba de combustibles, el sector agrícola fue afectado.

En el Valle de Uco, por su condición geográfica, muchas hectáreas de tierra son utilizadas para la producción agrícola, tanto para consumo interno como la exportación.

Llevar adelante el trabajo agrícola, significa varias horas de trabajo de máquinas pesadas como lo son los tractores, cosechadoras y vehículos de trasporte entre otros, lo que implica un gasto prácticamente a diario de combustible.

Por eso en el día de hoy, luego del incremento de los combustibles el pasado sábado, el Móvil de Canal 8, dialogó con un productor local que comentó lo siguiente:

“Esta nueva suba nos afecta muy mucho, en una finca se tiene gastos permanentes con los tractores y camionetas”.

“Llega un momento que no sabes cómo hacer para seguir, todo aumenta y no hay bolsillo que aguante la situación”.

“El incremento que tenemos en los insumos para poder trabajar más el combustible, son números que nos complican mucho, porque podes tener una cosecha mala y salir perdiendo”.

“Cuando las pérdidas son grandes después de un año completo de trabajo es muy complicado como productor poder pararte y volver a empezar”.

“En estos momentos no queda otra que seguir trabajando y dándole a país para poder salir adelante, nosotros somos el campo y no podemos parar, la ciudad vive y depende de nosotros, pero realmente no sé hasta dónde podremos llegar con tantos aumentos y más en el combustible”, finalizó el productor local.