Será mañana, se garantizarán los servicios.

Los trabajadores de la salud en Valle de Uco, anunciaron otra movilización que tendrá lugar mañana desde las 11 en el Hospital Scaravelli y luego se trasladará hacia calles San Martín y Pellegrini de Tunuyán.

Marcharán, “por la salud pública, los pacientes y los derechos”, según manifestaron desde el sector.

Por otro lado, desde los diferentes hospitales del Valle de Uco advirtieron que debido a esta medida adoptada desde el sector e informaron que se mantuvieron guardias mínimas en hospitales y centros de salud.

Además, desde el gobierno afirman que no hay mayores inconvenientes en la atención médica. Al tratarse de un paro programado, cada servicio se ocupó de avisar e informar a los pacientes de la situación pidiéndoles que no acudan al hospital en caso de que no fuera una extrema urgencia. En el Scaravelli se mantuvieron las cirugías programadas.