Valentina Navarro, Directora de Agricultura de Mendoza dio los detalles en diálogo con Canal 8.

La riqueza productiva de Mendoza, la hacen una de las provincias elegidas en una determinada época del año, el Valle de Uco, es uno de los destinos en la mira en busca de una oportunidad laboral. Se aproxima, una temporada productiva y desde el sector requieren de mano de obra, para lo que es necesario autorizar el ingreso de trabajadores temporales.

Ante esta situación, Valentina Navarro, Directora de Agricultura de Mendoza, dialogó con “A Media Mañana”, emitido por Canal 8. “Hace un tiempo le planteamos tres ítems a Nación, la no suspensión de la seguridad social (IFE, AUH) porque esto fomenta el trabajo local y también con la llegada de estos trabajadores”.

“Esta semana hablamos con la provincia de Jujuy y están teniendo problemas con la industria azucarera en donde les está costando que trabajen de forma formal. Lo otro es que nos garanticen el transporte interprovincial y el otro ítem es un mini protocolo nacional para que puedan ingresar a las distintas provincias”.

Con el pedido en espera, “no hemos recibido respuestas de ninguna de las tres propuestas. Desde la provincia estamos haciendo un protocolo provincial para que puedan realizar las distintas labores culturales”.

Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán son las cuatro provincias de donde suelen venir los trabajadores. “Con respecto a los trabajadores varados, no vamos a permitir que pase de nuevo para garantizar que puedan trabajar y que no se perjudique el sistema sanitario, pero hay casos que sí hay que prever que es la responsabilidad en las condiciones laborales y de vivienda porque hemos constatado de hacinamiento y eso no puede suceder, tienen que darle un lugar digno para vivir, y luego que esté garantizada la vuelta”, aseguró.

“La idea es que la venida de estos 10 mil trabajadores sea lo más rentable y eficiente posible porque que hagan 14 días de aislamiento no es rentable. Hemos estado hablando con el sector vitivinícola y sí o sí tiene que haber un PCR en la provincia de origen para que cuando lleguen acá tengamos una seguridad y después hacer análisis en Mendoza”, dijo en relación a la importancia de planificar el protocolo para resguardar la salud. “Esto es una problemática nacional, sobre todo para las provincias con cultivos regionales”, finalizó.