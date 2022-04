Así lo aclaró el hombre que transporta pollo en su camioneta.

Luego de que se hiciera pública una imagen de una camioneta transportando pollo en su caja por Ruta 40 en el departamento de Tunuyán, se abrió el interrogante del destino por esa mercadería.

Las imágenes fueron compartidas por un oyente de Radio Dos, además el director de fiscalización de Tunuyán fue consultado y explicó cómo se debería actuar en estos casos.

Pero también, se logró dar con el conductor de dicho vehículo. Quien habló con Canal 8 y aclaró la situación. Se trata de un trabajador, “yo solamente reparto ranchos de pollo para perros, es rancho fresco, no es para consumo personal”.

“No es algo que lo llevo y lo consume la gente es solo comida para perros. Es más, me ha parado policía de la Rural, nunca me hicieron problema porque no es para consumo personal”, recalcó.

“Ando laburando, como dicen tiene que tener refrigeración pero es para perros”, agregó el hombre.

Indignado por la difusión de las imágenes, llamó a prestar atención a otras problemáticas, “hay muchas cosas que tendría que ver, ir a los hospitales ver a la gente que no atienden, en los bancos. Hay muchas necesidades, y al que anda laburando lo joden”.