Ciudadanos solicitan que se respeten los protocolos en las unidades.

Usuarios frecuentes del servicio de transporte en el Valle de Uco, solicitan refuerzos en los servicios que circulan entre los tres departamentos, y desde y hacia ciudad de Mendoza.

En diálogo con Canal 8, los viajeros manifestaron “en algunos horarios si venimos amontonados, y nos toca venir parados”.

Frente a la problemática, “me ha tocado viajar parada, por eso vengo temprano. Molesta que no se cumplan los protocolos, a veces ponen refuerzos, pero a veces no”, dijo una usuaria.

Otros pasajeros remarcaron que la problemática se vive con más frecuencia en horas de la tarde, cercanos al mediodía y en horarios picos. Como por ejemplo, aquellos ciudadanos que deben tomar un coche para regresar a sus hogares, tras sus jornadas de trabajo o estudio.

Pese a que el Valle de Uco, la situación es similar en los tres departamentos. En los últimos días, trascendió la situación que a diario enfrentan quienes deben viajar desde Tunuyán, con destino a Pareditas, haciendo paso por la zona céntrica, Ruta 40, La Consulta y la Villa cabecera de San Carlos, sin contar con un refuerzo escolar. Este es apenas uno de los casos.

“En este estado viajamos a las 12:40, viene muy lleno, no hay distancia social y han sacado el refuerzo que lleva a los chicos a las primarias, por protocolo esta cantidad de gente no puede haber. Es un micro chiquito, con todas las ventanas cerradas, no hay ventilación. Viajan niños y personas mayores”. Manifestaron mientras registraron imágenes en el interior de la unidad. “Es una vergüenza el estado en el que vamos viajando, el virus se expande”, agregaron. (VER VIDEO AL FINAL DE LA NOTA)

Por su parte y en respuesta al reclamo, Daniel Ghisolfi, gerente de Cata, dialogó con “A Media Mañana” por Canal 8, “en este momento, desde el 26 de agosto, con la resolución 941 los colectivos trabajan con la capacidad al 100% con un total de 20 pasajeros parados por coche”, explicó.

En cuanto a los servicios durante la pandemia, “primero hubo una reducción en la frecuencia porque no estaban los escolares. La frecuencia no la podemos modificar porque la da transporte. Tenemos servicios mixto. Lo que podemos hacer es reducción de ciertos horarios, actualmente tenemos el 100% de los horarios. Estamos tratando de ajustar los servicios con algunas escuelas”.

Consultado específicamente por el servicio de 12:40 desde Tunuyán a Pareditas, manifestó “tenemos que tener en cuenta que estamos adecuados a los horarios que tenemos históricamente, se han ido agregando unidades y horarios. Pero los refuerzos no los ponemos nosotros, sino transporte. Las presentaciones deben hacerlas a transporte, y ellos nos solicitan a nosotros las incorporaciones”.

Los reclamos, pueden realizarse en atención al cliente que trabaja todos los días de 8 a 21 hs. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 02613039680 o vía mail atenciónalcliente@catainternacional.com .

“Una vez que se inicia el reclamo, comienza un seguimiento de acuerdo al tipo de reclamo. Cada área lo analiza y hace la devolución”, dijo.