Tras disturbios en el fútbol de Tunuyán evaluarán suspensiones

Hoy habrá reunión con el tribunal de disciplina.

El deporte de Tunuyán, se vio afectado nuevamente por hechos de violencia en el fútbol local. Este fin de semana, disturbios en dos canchas obligaron a suspender la actividad en canchas de La Posta y Argentinos.

Alberto Estrella, presidente de la liga de fútbol en Tunuyán, comentó a Canal 8, lo ocurrido durante el día de ayer. «Se registraron incidentes en dos parte. Tienen que entender que el fútbol es así, uno gana y uno pierde».

«En una de las canchas golpearon a un árbitro, no tendría que haber pasado», declaró. «Esta noche en la reunión vamos a trabajar sobre eso, hay un tribunal de disciplina que definirá qué pasará», aclaró Estrella.

«El árbitro suspendió los encuentros». Sobre las causas del conflicto, dijo «hay videos, pero eso no quita que la violencia está presente».»Hasta que no se trabaje sobre eso no podemos definirlo. Será una reunión extensa» , anticipó sobre las posibles sanciones.

«Esos jugadores que le pegaron al árbitro deberían cambiar de deporte», agregó al respecto.