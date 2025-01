Así lo mencionó en su discurso.

Con la presencia de Milei, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

En su discurso, aseguró un país «orgulloso, próspero y libre». Además, señaló que vuelve confiado a ocupar su cargo como máxima autoridad.

«A partir de hoy cambiarán cosas muy rápidamente. He aprendido muchísimo. No ha sido fácil, hay quienes hay querido quitarme mí libertad y vida. Hace algunos meses una bala pasó rosando mí oreja. Dios me salvó para que Estados Unidos sea grande de nuevo», agregó.

«Vamos a trabajar para tratar la crisis con dignidad, fuerza, poder. El 21 de enero del 2025 es el día de la liberación», sumó.

Ademas, destacó «hemos recibido el apoyo de hombres y mujeres, hemos ganado con el voto de millones de personas. Quisiera darles las gracias por la confianza. Establecimos récords. Quiero trabajar con ustedes el resto de los años».

Ente aplausos continuó, «todo lo que hagamos estará inspirado por la búsqueda del éxito. No vamos a olvidar a nuestro Dios. Llevaremos a cabo acciones para sacar adelante a Estados Unidos».

Sobre los extranjeros, «se detendrán los ingresos ilegales. Devolveremos a delincuentes», y aseguro que trabajará para combatir el narcotráfico.

Acerca de las actividad económica, «volveremos a ser un país rico».