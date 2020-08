La joven fue la única en su familia que contrajo la enfermedad.

Macarena Villarreal tiene 15 y es de Tunuyán. Contrajo Coronavirus, su nexo está en investigación y debió transitar la enfermedad en el Hospital Sacaravelli lejos de su familia.

Por fortuna, Maca se recuperó de Covid y no tuvo mayores complicaciones. A pesar de estar lejos de sus seres queridos, supieron hacerle llegar la fuerza y el cariño necesario durante el difícil momento. En comunicación con “A Media Mañana” emitido por Canal 8, comentó cómo se enteró que era paciente positivo. “Hace más o menos 10 días me realicé el hisopado porque tenía síntomas. Nosotros suponemos que me puedo haber contagiado en el centro porque vendemos pan y tortitas y salimos todo el tiempo, y por medio de la plata puede haberse dado el contagio” declaró.

En su estadía en el nosocomio local, Macarena aseguró: “Sentía mucha soledad. La llamaron a mi mamá y ella me explicó, estaba un poco asustada y después vino la ambulancia. Me llevaron al hospital, me hicieron los controles y ahí me internaron. Los médicos y todo el servicio en general, me trataron muy bien”, relató recordando la difícil situación que vivió.

Diferentes síntomas hicieron que su familia decidiera realizarle el hisopado, “empecé con tos, dolor de garganta, dolor de cabeza y pérdida de olfato y gusto. Esos síntomas me duraron cinco días. Como me sentía bien y la doctora dijo que soy joven entonces estaba estable y me recuperé rápido”.

La buena noticia de su alta, fue acompañado de una cálida bienvenida preparada por su familiares y amigos. “Cuando llegué a mi casa, mis amigos y mi familia me habían hecho carteles de bienvenida y fue muy emotivo porque los extrañaba. Nunca había estado internada y fue la primera vez que estuve tanto tiempo en un hospital y tenía miedo”, contó la joven.