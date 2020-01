Hasta el 17 de enero pueden retirar bases y condiciones en Casa de la Cultura.

La Municipalidad de Tunuyán informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para aspirantes a Reinas y Virreinas de Tunuyán y Festival Nacional de la Tonada 2020.

Las interesadas, deberán acercarse a la Casa de la Cultura a retirar y/o entregar la documentación pertinente e informarse acerca de las actividades vendímiales programadas. Las mismas darán inicio el próximo lunes 20 de enero.

María del Carmen Monasterio, Directora de Cultura comentó: «En la carpeta que tienen que retirar, van a estar los requisitos que tienen que cumplir, que no son muchos: ser mayor de edad y tener una institución que las avale. Somos totalmente inclusivos no hay límite de edad, podes estar casada, podes tener hijos, eso no difiere para ser reina».

Es importante recordar que al momento de inscribirse, las interesadas deben asistir con la institución que representarán. Hay tiempo hasta el 17 de enero.

Además en el marco de la vendimia 2020, las Reinas 2019, Ana Victoria Chaves Ortiz (Vendimia departamental) y Florencia Godoy (Festival Nacional de la Tonada), junto a sus virreinas, Lucía Álvarez y Eugenia Gómez, viajarán a Chile para promocionar las fiestas departamentales.

Al respecto la Directora de Cultura enfatizó: «Muy contentas y muy felices porque ellas son hacedoras de esto. Son producto de poder realizar nuestra vendimia y es la forma de comunicarle a la gente».