Ocurrió el pasado domingo.

Una joven del departamento de Tunuyán, alertó a la comunidad sobre un hecho que protagonizó el pasado domingo a plena luz del día. De acuerdo a su relato, cerca de las 11:30, caminaba por calle Roca del departamento junto a su pequeño hijo, cuando fue interceptada por un sujeto, “me manosea, me dice algo…y se va corriendo”, relata la mujer.

En diálogo con “A Media Mañana”, Daniela, quien es vecina de Tunuyán. “En el momento fue horrible, lo insulté, agarré a mi hijo y me fui. Yo estaba de espaldas a el y no logré verle la cara, pero era un hombre grande”.

Además, “lo que decidí hacer fue realizar la publicación, para alertar a las mujeres y que puedan tener cuidado”.

Al respecto reflexionó, “es bastante injusto que sigan pasando estas cosas, los hombres tiene que tomar conciencia sobre que no tienen el derecho de hacer estas cosas. Nosotras tenemos que cuidarnos más, pero no debería ser así, no tendríamos que salir con miedo a la calle”.