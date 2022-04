Ocurrió ayer en horas de la mañana.

Una pareja circulaba a bordo de una trafic por la zona de la Sidrera en Tunuyán. Fueron atacados, rompieron dos ventanillas de su vehículo y una piedra golpeó al conductor.

En comunicación con Canal 8, manifestaron «estuve más de 20 minutos llamando al 911»,sin tener respuestas para dar con los atacantes. Causaron daños, en «dos ventanilla de mi camioneta y una piedra dio en mi cara. Es una vergüenza, los corrí, vi adonde se metieron, se escondieron atrás de unos yuyos. Llamé al 911 nunca llegó nadie, si venía la Policía los agarraba», comentó el conductor.

Por otro lado, la mujer que viajaba como acompañante detalló, «tuvimos suerte, porque la piedra a mi me paso cerca de la cara y a Mario le pego en el hombro. Si me pegaba en la cabeza, no sé si la contamos. Nos cansamos de llamar a la Policía, los seguimos y los vimos donde se escondieron».

Varios conductores ya han alertado sobre hechos similares y elevaron un pedido por mayor seguridad, «da pena y tristeza, no podemos andar por la calle».

VER VIDEO: https://youtube.com/shorts/DHKn5opeAMk