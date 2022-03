Fue visto por última vez en un boliche del departamento.

Una familia busca desesperadamente a Sebastián, un joven de 27 años que el sábado por la noche salió a bailar y nada se sabe de su paradero.

La última vez que alguien tuvo contacto con él, fue en el interior de un lugar bailable ubicado en pleno centro de Tunuyán. «Estuve con él hasta las 3:15 por lo menos, y después no lo vimos más», relató una joven,

A través de su cuenta de Facebook, el hermano del joven publicó «si saben algo de él pueden avisarme porque hace más de 24 horas ya y no aparece. Preguntamos por todos lados pero no da señales que está bien». En diálogo con 8 Digital, «hace más de 24 horas que no sabemos nada, pensamos que iba a aparecer anoche y ahora vamos a realizar la denuncia», aseguró.

Para brindar información puede comunicarse al número 2622 52-5635.