Será una actividad gratuita.

El municipio de Tunuyán acompaña para combatir el acoso callejero. «El 90% de las mujeres ha sufrido acoso en espacios públicos», esto enciende las alarmas para enfrentar la problemática.

Llevarán adelante una actividad de Stand Up, será mañana a las 11 hs en calle 9 de julio 250, salón Scaravelli. Estará a cargo de Lic. Fernanda Nogus, la entrada es libre y gratuita.

Gabriela Graneros Jefa de Derechos Humanos del municipio de Tunuyán, dialogó con «A Media Mañana» por Canal 8, «es importante para toda la sociedad, para mujeres, hombres y la comunidad en general. Tiene que ver con el acoso o el abuso, algo que como sociedad se ha naturalizado mucho», explicó.

«El acoso callejero lo sufren las niñas también, la situación es bastante fea», señaló Graneros. Por otro lado advirtió, «a veces no solamente son palabras, sino que hay tocamiento. Es importante saber que se puede denunciar y en eso trabajamos. Para que la sociedad entienda que esas forman no son correctas, las mujeres no necesitan piropos, generan miedo. Se realiza una denuncia en la comisaría, según la magnitud del hecho el acusado puede enfrentar arresto, multa o trabajo comunitario».