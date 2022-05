Ocurrió el fin de semana.

El pasado viernes, una vecina de Tunuyán protagonizó un accidente vial, el otro vehículo involucrado se dio a la fuga del lugar. Solange Quiroga, fue la víctima del hecho, y dialogó con «A Media Mañana», cerca de las 23:50, salgo de la iglesia, llego a 25 de noviembre y Pellegrini, el semáforo da rojo y yo freno. Cuando da verde, yo salgo y en un segundo se cruzó en rojo un conductor y nos embistió», detalló.

Sobre lo sucedido, además relató «lo único que hizo fue dar marcha atrás el vehículo, nos insultó y se dio a la fuga por Pellegrini, una chica trató de tomarle la patente, pero estaba muy oscuro y se fue rápido». Lo único que lograron registrar fue WC 435. Se trataría de un rodado grande, color azul, estilo estanciera o jeep.

«Habían muchos testigos, pero ahora nadie habla. Yo necesito dar con él», pidió Solange.

Sobre el impacto, «el golpe lo he recibido todo yo, es un peligro al volante, como me pasó a mi le pudo haber pasado a otra persona. Quede muy adolorida, en la pierna, la espalda, en el momento no lo sentí pero al pasar el tiempo comencé con las molestias», contó.

Tras el accidente, «estuve hasta las 3.30 en la calle 25 de noviembre , esperando que alguien nos pueda auxiliar».

Continuando la búsqueda del conductor que se fugó, «estoy buscando cámaras de seguridad. Sé que hay un hombre que lo siguió, pero ahora nadie sabe nada. Necesito que el aparezca, el seguro de él debe hacerse cargo».

Para brindar datos sobre el siniestro se puede tomar contacto con Solange a través del 2622345299.