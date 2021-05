Durante la madrugada del jueves, delincuentes desvalijaron un departamento en la zona del Barrio Fenca de Tunuyán.

Los malvivientes violentaron las rejas, ingresaron, buscaron las llaves del departamento y abrieron la puerta principal, mientras su propietaria dormía.

Cintia, víctima del robo dialogó con el 8Digital y comentó: «me despierto, mareada y digo -uh me quede dormida, extiendo el brazo para buscar mi teléfono y no lo encontré, me levanto busco en la cama y tampoco. Salgo hacia el pasillo para encender la luz y veo el comedor con la luz encendida, la puerta abierta, ventanas y portón abierto, las cortina corridas»

Inmediatamente al darse cuenta de la situación, pidió ayuda a un vecino, quien llamo al 911 y la policía llegó al lugar.

«Me habían sacado el televisor, el DVD, el equipo de música, la notebook, el teléfono y hasta repasadores. Cuando llegó la policía, me tomaron los datos, se hizo un rastrillaje» afirmó.

De acuerdo a la pericias explicó: «levantaron las rejas y por ese pequeño lugar alguien ingreso, yo considero vinieron con un niño/a porque, el lugar por el que entraron, es muy pequeño. Ingresaron por ahí, abrieron la ventana y una vez adentro, buscaron la llave de la puerta principal y abrieron»

«Se tomaron el tiempo de llevarse todo prolijamente, no rompieron nada, sacaron desde cucharas, cuchillos, revisaron mi maletín de trabajo. Yo no escuche absolutamente nada» agregó.

Para finalizar la propietaria agregó: «siento mucha impotencia, trabajo, no molesto a nadie, donamos siempre a quienes lo necesitan y estos delincuentes nos sacaron todo en un segundo. Además, estamos con restricciones de circulación y estas personas andan de madrugada robado como si nada, la policía debería realizar más controles»

«Estoy ofreciendo recompenza para quienes den datos certeros de donde pueden estar mis cosas y difundiendo en redes sociales. Pueden comunicarse al 2622-657341 / 2622-447913 / 2622- 540381»