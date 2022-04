El conflicto trascendió a través de las redes.

El caso ya está judicializado, los involucrados dialogaron con el programa «AmaneciDos», por la 101.9.

Desde el partido «Unidos por Tunuyán» expusieron una situación ocurrida en el día de ayer. Para contextualizar el conflicto generado entre un director del municipio y un empleado municipal, se expone a continuación el primer comunicado oficial: «El día de hoy, pasadas las 7.30 hs de la mañana, asistimos a un acto de maltrato y violencia inesperado e injustificable. El Director de Inspección General de la Municipalidad de Tunuyán, Diego Casado, irrumpió en el CIC de calle La Argentina y bajo la mirada de testigos que trabajan en el lugar, insultó, humilló, maltrató y amenazó al trabajador municipal Patricio Gottardini, quien forma parte de nuestro espacio partidario. El motivo que alegó Casado, fue el «compartir una publicación de facebook» donde se hacía mención sobre él. El Director golpeando el pecho de Patricio con su dedo índice lo amenazó con perder su trabajo y con «tener novedades suyas» de no retractarse. También descalificó a Gottardini diciendo que va a trabajar y a humillarse «por dos pesos» mientras a él (por Casado) le va muy bien. Por último quiso rebajarlo diciendo que no posee estudios siendo que Patricio es Licenciado en Administración. Es por eso que se realizó la denuncia correspondiente en la fiscalía de nuestro Departamento. No podemos tolerar éste grado de violencia e intento de coartar la libertad de expresión en una red social. Instamos a su jefe, el Intendente Martin Aveiro a tomar medidas urgentes sobre ésto y pedir la RENUNCIA inmediata a Diego Casado. Así demostrar a la sociedad tunuyanina que no asiente éstos comportamientos de sus funcionarios y que está a favor de la democracia en todos sus sentidos».

En respuesta, Diego Casado, a cargo de la Dirección del área de inspección general del municipio de Tunuyán, habló con el medio radial sobre un episodio que había tenido ya inicio hace algunos días atrás con una publicación que exponía parte de su vida personal, «en el ámbito personal, se cruzan barreras que no se deben cruzar, menos en las rede sociales. Por esto, se me ocurrió ir a buscarlo para hablar. No hubo ningún tipo de agresión, de ninguna de las dos partes. Yo le pedí que se retractara, pero en la noche me encuentro en que no quedó todo ahí».

Por este conflicto, «hice el reclamo en el ministerio público fiscal, por las exposición de menores y agresiones en las redes sociales. Debí aclarar algunos comentarios que él hizo, de mi parte no hubo agresión ni ofensa hacia él, ni hacia su familia». Así, «estamos poniendo al sistema a trabajar por una falsa denuncia», advirtió.

Por su parte, el concejal Cristian Gottardini, dijo lo suyo en comunicación con 101.9, «en esto está involucrado mi hermano», inició aclarando.

«Es impensado que un director llegue al lugar del trabajo de un empleado municipal ,para apretarlo, amenazarlo y queres humillarlo, estamos hablando de una escalada de violencia de un funcionario público puesto a dedo, con una soberbia tremenda», manifestó. «Después salen en Facebook, diciendo «Yo soy bueno», genera mucha impotencia».

En términos legales, «se han hecho las cosas como tiene que ser con la denuncia en la fiscalía». Tras el hecho, «estamos pidiéndole al intendente tomar medidas y la renuncia de Diego Casado», acusó Gottardini.